Er zit een luchtje aan..deel 1..

Het was vandaag donderdag, een mooie zonnige dag in mei. Katy kwam thuis uit haar werk , ze kon vlak voor haar huis uitstappen . Ze had wel mazzel dat de stadsbus vlak voor haar deur stopte , ze had sowieso mazzel dat ze hier wonen kon, midden in het centrum. En toch kon je niet echt merken dat ze midden in de stad woonde, de straat waar ze woonde was een rustig straatje met een parkje en heel weinig parkeerplaatsen. Ja, ze was echt met de neus in de boter gevallen met het huis. Doordat er op het laatste moment door aankomende huurders op het huis om onduidelijke redenen was afgezegd was ze ineens boven aan de wachtlijst gekomen en had ze binnen een maand ineens haar eigen huurhuisje. Niet dat ze het nu zo slecht bij haar ouders had, maar op haar leeftijd werd het toch wel eens tijd dat ze op zichzelf ging wonen, ze was tenslotte al 23 en ze had een goeie baan in het ziekenhuis als verpleegkundige op de spoedeisende hulp . Ze werkte vier dagen in de week en dat vond ze perfect , had ze vrije tijd genoeg om andere dingen te doen. Een vriend had ze niet, wel gehad , maar de ware zat er niet bij, wie weet wat nog zou komen, tijd zat. Bovendien had ze zoveel vrienden en vriendinnen, om zich te settelen was ze ook nog niet aan toe. Ze had een prachtig leven zo, vond ze en nu ze haar eigen stekkie had kon ze haar vrienden uitnodigen voor leuke avonden en etentjes

En uitgaan deden ze ook veel met z’n allen. Vandaag woonde ze precies een maand in haar nieuwe huis, op haar werk was het erg druk geweest en ze was heel blij dat ze lekker op haar eigen bank kon hangen en een rustig avondje televisie kon kijken. Het was een drukke maand geweest, alles moest ingericht worden , gelukkig had ze veel hulp gehad van iedereen om haar heen, maar ze was nu wel heel blij dat alles op orde was en dat ze een avond helemaal alleen voor zichzelf had. En wat nu zo leuk was toen ze binnenstapte: Karel, haar kater verwelkomde haar of ze weken weg was geweest. Karel had ze van een vriend gekregen. Karel was nog maar een half jaar oud en heel speels, maar heel lief en sociaal. Was ook al zindelijk en het eerste wat ze deed als ze uit haar werk kwam was zijn kattenbak verschonen en natuurlijk wou Karel ook meteen brokjes hebben. Daarna mocht Karel de tuin in, nou ja: het tuintje. Het leuke was dat het tuintje helemaal omheind was met hekken waar tegen klimop groeide, Karel was tot nu toe keurig in het tuintje gebleven. Was leuk aan het spelen met balletjes en achter vlinders aanzitten. Ze waren allebei heel tevreden : Katy en Karel.

Katy schopte haar schoenen uit, blij dat ze thuis was. Op de spoedeisende hulp was naast de ‘’gewone’’ ongemakken weer eens iemand binnen gebracht die beschoten was, dat kwam steeds vaker voor de laatste tijd. Was altijd spannend, iemand die beschoten was verloor altijd veel bloed en het was altijd spannend of de kogel op een plek zat die goed geopereerd kon worden of dat de patiënt kwam te overlijden, wat ook wel eens gebeurde. Hoe het verder met de patiënt ging na de eerste hulp wist ze niet, dan ging de patiënt meestal naar de IC. Maar nu was ze lekker vrij. Het rook wel een beetje vreemd in huis, eerst de kattenbak maar verschonen, en Karel in de tuin laten. Maar Karel had geen zin, bleef maar om haar heen dartelen ook nadat ze hem brokjes had gegeven. Hij was wel heel druk vandaag. Karel moest binnenkort gecastreerd worden, misschien kwam het daardoor dat ie druk was en wie weet had Karel hier en daar wel urine gesproeid, ze had wel eens gehoord dat katers dat doen om hun territorium af te bakenen.

Ze ging op onderzoek uit of ze ergens de vreemde geur kon vinden, eigenlijk rook het overal vreemd, op haar slaapkamer rook het ook al zo vreemd. Toch zag ze niks bijzonders , ze keek onder haar bed, stel je voor dat Karel daar zijn behoefte had gedaan. Gelukkig niet , nee, maar goed dat Karel niet wist wat ze even had gedacht, hij zou diep beledigd zijn geweest. Maar niet meer over nadenken en even eten en dan lekker relaxen , lekker op de bank met Karel op haar voeten, lekker warm. Misschien moest ze morgen eens onder de vloer kijken , er zat een luik in de gang waar ze onder de vloer zou kunnen kijken, de lucht zou daar wel eens weg kunnen komen, morgen maar, ze had nu geen zin meer, bovendien werd het al donker en onder de vloer was geen licht, dus ze zette het maar van zich af. En de rest van de avond viel het wel mee, op een gegeven moment rook ze helemaal niks meer, dus iets bijzonders was het niet , want dan zou het niet verdwijnen.

Toen ze ging slapen was ze het hele voorval vergeten en ze sliep heerlijk , net als elke avond sinds ze in haar nieuwe huisje woonde. Karel lag natuurlijk op haar voeteneind, en een betere wekker kon ze zich niet voorstellen, Karel maakte haar s, morgens mooi op tijd wakker, natuurlijk zin aan brokjes. De volgende dag was dat ook weer zo, Karel gaf haar kopjes ten teken dat ze wakker worden moest. En nadat ze aangekleed was en ontbijt had gehad was het tijd voor Karel zijn brokjes en kon de dag beginnen. Het was vrijdag. Vandaag had ze vrij, het weekeind was begonnen en ze dacht al helemaal niet meer aan de vreemde geur van gisteren. Het rook nu alleen maar naar koffie, perfect om de dag mee te beginnen.

Het was een leuk weekend geweest , ze was met vriendinnen wezen stappen, ze had wat leuke schilderijen opgehangen , een paar nieuwe schoenen gekocht , haar ramen gezeemd , een leuk bordje voor buiten aan de muur met de woorden: PAS OP DE KAT !! gekocht en natuurlijk met Karel gespeeld in de tuin, en het weekend was omgevlogen. En zo was het weer maandag geworden en moest ze weer naar haar werk. Het was hectisch: een hartinfarct, iemand die van een ladder was gevallen, een kind wat de vingers tussen de schooldeur had gekregen toen de deur door de harde wind dichtklapte, en een mevrouw met erge buikpijn, en zo vloog de dag weer om. Katy zou blij zijn als ze weer thuis was, kon ze de schoenen uitschoppen en languit op de bank. Karel zou ook blij zijn dat ze weer thuis was. Toen ze de voordeur open deed zat Karel voor de deur en hij miauwde erbarmelijk, wat vreemd, Karel had dat nog nooit eerder gedaan, hij was duidelijk overstuur. Katy had geen idee wat er met hem was, en toen ze verder het huis binnenliep bleef Karel vlak naast haar lopen. Ze had er geen verklaring voor. Ze had wel ineens weer de geur van gisteren in haar neus, wat vreemd toch. Ze ging nu toch echt even onder de vloer kijken, dat moest het wel zijn, ze moest eerst een zaklantaarn zoeken, het was natuurlijk donker onder de vloer. Karel bleef vlak in haar buurt, anders wou hij graag meteen de tuin in , nu bleef hij bij Katy in de buurt. Ze tilde de vloerbedekking op in de gang , er zat een soort handvat aan het luik, het was niet moeilijk om het open te maken.

WORD VERVOLGT …………………….